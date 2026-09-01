< sekcia Regióny
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po nezvestnej 15-ročnej Márii z Fiľakova
Nezvestná 15-ročná Mária je vysoká približne 150 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé čierne vlasy a hnedé oči.
Autor TASR
Fiľakovo 1. septembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 15-ročnej Márii z Fiľakova. Z miesta trvalého bydliska odišla 23. augusta a odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Nezvestná 15-ročná Mária je vysoká približne 150 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé čierne vlasy a hnedé oči. Naposledy mala oblečené biele tenisky, čierne krátke nohavice, tielko sivej farby.
„V prípade akýchkoľvek poznatkov k osobe nás informujte telefonicky na známom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru,“ uviedla polícia.
Nezvestná 15-ročná Mária je vysoká približne 150 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé čierne vlasy a hnedé oči. Naposledy mala oblečené biele tenisky, čierne krátke nohavice, tielko sivej farby.
„V prípade akýchkoľvek poznatkov k osobe nás informujte telefonicky na známom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru,“ uviedla polícia.