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NEVIDELI STE JU? Pátrajú po nezvestnej 15-ročnej Márii z Fiľakova

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Snímka hľadanej osoby. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Nezvestná 15-ročná Mária je vysoká približne 150 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé čierne vlasy a hnedé oči.

Autor TASR
Fiľakovo 1. septembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 15-ročnej Márii z Fiľakova. Z miesta trvalého bydliska odišla 23. augusta a odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Nezvestná 15-ročná Mária je vysoká približne 150 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé čierne vlasy a hnedé oči. Naposledy mala oblečené biele tenisky, čierne krátke nohavice, tielko sivej farby.

„V prípade akýchkoľvek poznatkov k osobe nás informujte telefonicky na známom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru,“ uviedla polícia.

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