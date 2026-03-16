NEVIDELI STE JU? Pátrajú po poľskej turistke, stratila sa v Košiciach
Žena je vysoká približne 160 centimetrov, má sivé vlasy, oblečené mala zelené nohavice, zimnú bundu a farebné tenisky značky Nike.
Autor TASR
Košice 16. marca (TASR) - Polícia pátra po nezvestnej 69-ročnej poľskej turistke A. T., ktorá sa stratila svojej skupine približne 30 poľských turistov v centre Košíc. Podľa dostupných informácií bola naposledy videná v Košiciach v priestore medzi Orliou ulicou a synagógou. „Od tej chvíle sa ju nepodarilo nájsť a mobilný telefón má vypnutý,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Žena je vysoká približne 160 centimetrov, má sivé vlasy, oblečené mala zelené nohavice, zimnú bundu a farebné tenisky značky Nike. Po nezvestnej osobe pátrajú policajné hliadky v centre mesta aj v širšom okolí. Zároveň sa vykonávajú preverenia aj v zdravotníckych zariadeniach.
„Ak ste túto osobu videli alebo máte akékoľvek informácie o tom, kde by sa mohla nachádzať, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo najbližšie oddelenie Policajného zboru,“ uviedla polícia.
Žena je vysoká približne 160 centimetrov, má sivé vlasy, oblečené mala zelené nohavice, zimnú bundu a farebné tenisky značky Nike. Po nezvestnej osobe pátrajú policajné hliadky v centre mesta aj v širšom okolí. Zároveň sa vykonávajú preverenia aj v zdravotníckych zariadeniach.
„Ak ste túto osobu videli alebo máte akékoľvek informácie o tom, kde by sa mohla nachádzať, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo najbližšie oddelenie Policajného zboru,“ uviedla polícia.