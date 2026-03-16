Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. marec 2026Meniny má Boleslav
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE JU? Pátrajú po poľskej turistke, stratila sa v Košiciach

Na snímke hľadaná osoba. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 16. marca (TASR) - Polícia pátra po nezvestnej 69-ročnej poľskej turistke A. T., ktorá sa stratila svojej skupine približne 30 poľských turistov v centre Košíc. Podľa dostupných informácií bola naposledy videná v Košiciach v priestore medzi Orliou ulicou a synagógou. „Od tej chvíle sa ju nepodarilo nájsť a mobilný telefón má vypnutý,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Žena je vysoká približne 160 centimetrov, má sivé vlasy, oblečené mala zelené nohavice, zimnú bundu a farebné tenisky značky Nike. Po nezvestnej osobe pátrajú policajné hliadky v centre mesta aj v širšom okolí. Zároveň sa vykonávajú preverenia aj v zdravotníckych zariadeniach.

„Ak ste túto osobu videli alebo máte akékoľvek informácie o tom, kde by sa mohla nachádzať, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo najbližšie oddelenie Policajného zboru,“ uviedla polícia.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému