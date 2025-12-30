< sekcia Regióny
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po Vanesse Rigovej z Veľkého Zálužia

Autor TASR
Nitra 30. decembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 15-ročnej Vanesse Rigovej z Veľkého Zálužia v okrese Nitra. Naposledy bola videná v mieste trvalého bydliska vo Veľkom Záluží v pondelok 29. decembra v dopoludňajších hodinách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Rigová je vysoká 159 centimetrov. Má čierne dlhé rovné vlasy, hnedé oči a výrazné pery. Má piercing v bruchu, viaceré ďalšie v oboch ušiach. Naposledy mala oblečenú čiernu zimnú bundu po pás s kapucňou, široké nohavice, obuté tenisky čiernej farby a mala so sebou čierny ruksak.
Akékoľvek informácie k hľadanej osobe môžu občania oznámiť na najbližší útvar polície, na tiesňovú linku číslo 158 alebo do súkromnej správy na facebookovej stránke Polícia SR - Nitriansky kraj.
