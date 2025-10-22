< sekcia Regióny
NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po 15-ročnej Eme Borzovej
Nezvestná má hnedé rovné vlasy tesne po ramená a zelenomodré oči.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Polícia pátra po nezvestnej 15-ročnej Eme Borzovej z Bratislavy. Naposledy ju videli v pondelok (20. 10.) približne o 11.00 h na Zadunajskej ulici v Bratislave, odkiaľ odišla na neznáme miesto. TASR o tom v stredu informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Nezvestná je podľa polície vysoká približne 167 centimetrov, má štíhlu postavu a približne 55 kilogramov. Má hnedé rovné vlasy tesne po ramená a zelenomodré oči. Oblečené mala čierne tepláky a šedú mikinu s červenou kapucňou. Môže mať tiež hnedožltú kabelku.
„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ uviedla Šimková.
