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NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po 15-ročnej Natálii Šestákovej

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Na snímke nezvestná 15-ročná Natália Šestáková z obce Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom. Foto: TASR - KR PZ Trenčín

Šestáková je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy.

Autor TASR
Bošáca 22. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 15-ročnej Natálii Šestákovej z Bošáce (okres Nové Mesto nad Váhom). Nezvestná odišla z domu v pondelok (20. 7.) približne o 22.00 h a doposiaľ nepodala žiadnu správu o svojom pohybe ani pobyte. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Šestáková je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy. Má 70 kilogramov, modro-zelené oči, na krátko ostrihané vlasy modrej farby a na spodnej pere má jazvu. Naposledy mala na sebe oblečenú čiernu mikinu s fialovými nápismi s kapucňou, modré rifľové krátke nohavice a obuté mala modro-biele členkové tenisky.

Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môže verejnosť oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
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