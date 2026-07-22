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NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po 15-ročnej Natálii Šestákovej
Šestáková je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy.
Autor TASR
Bošáca 22. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 15-ročnej Natálii Šestákovej z Bošáce (okres Nové Mesto nad Váhom). Nezvestná odišla z domu v pondelok (20. 7.) približne o 22.00 h a doposiaľ nepodala žiadnu správu o svojom pohybe ani pobyte. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Šestáková je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy. Má 70 kilogramov, modro-zelené oči, na krátko ostrihané vlasy modrej farby a na spodnej pere má jazvu. Naposledy mala na sebe oblečenú čiernu mikinu s fialovými nápismi s kapucňou, modré rifľové krátke nohavice a obuté mala modro-biele členkové tenisky.
Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môže verejnosť oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Šestáková je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy. Má 70 kilogramov, modro-zelené oči, na krátko ostrihané vlasy modrej farby a na spodnej pere má jazvu. Naposledy mala na sebe oblečenú čiernu mikinu s fialovými nápismi s kapucňou, modré rifľové krátke nohavice a obuté mala modro-biele členkové tenisky.
Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môže verejnosť oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.