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NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po 15-ročnej Chanel
Dievča je vysoké približne 165 centimetrov, zavalitej postavy a váži približne 90 kilogramov.
Autor TASR
Senica 27. augusta (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 15-ročnej Chanel, ktorá je nezvestná od stredy (26. 8.). Dievča odišlo z resocializačného zariadenia v okrese Senica a odvtedy sa nikomu neozvalo. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Nezvestnú naposledy videli v stredu približne o 9.50 h. Po tom, ako preskočila oplotenie zariadenia, mala smerovať do obce Závod na vlakovú stanicu. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu.
Dievča je vysoké približne 165 centimetrov, zavalitej postavy a váži približne 90 kilogramov. Má dlhé tmavé vlasy, ktoré nosí zviazané, a hnedé oči. Na ruke má medzi prstami tetovanie v tvare nekonečna. Naposledy mala oblečené tmavosivé tepláky a biele tričko, obuté mala tenisky krémovej farby.
Polícia zverejnila fotografiu nezvestnej na sociálnej sieti, súčasne žiada každého, kto má informácie o jej pohybe alebo ju videl, aby kontaktoval bezplatnú linku 158 alebo ktorékoľvek obvodné oddelenie Policajného zboru. Polícia zároveň verejnosť prosí o zdieľanie informácie o pátraní.
Nezvestnú naposledy videli v stredu približne o 9.50 h. Po tom, ako preskočila oplotenie zariadenia, mala smerovať do obce Závod na vlakovú stanicu. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu.
Dievča je vysoké približne 165 centimetrov, zavalitej postavy a váži približne 90 kilogramov. Má dlhé tmavé vlasy, ktoré nosí zviazané, a hnedé oči. Na ruke má medzi prstami tetovanie v tvare nekonečna. Naposledy mala oblečené tmavosivé tepláky a biele tričko, obuté mala tenisky krémovej farby.
Polícia zverejnila fotografiu nezvestnej na sociálnej sieti, súčasne žiada každého, kto má informácie o jej pohybe alebo ju videl, aby kontaktoval bezplatnú linku 158 alebo ktorékoľvek obvodné oddelenie Policajného zboru. Polícia zároveň verejnosť prosí o zdieľanie informácie o pátraní.