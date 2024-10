Nevideli ste ju? Polícia pátra po 48-ročnej Denise Krchlíkovej

Trenčín 4. októbra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 48-ročnej Denise Krchlíkovej. Nezvestná je od utorka (1. 10.). Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.



"Denisa Krchlíková odišla v utorok vlakom z Trenčína do Vrútok. Naposledy bola telefonicky v kontakte so svojou matkou toho istého dňa, počas cesty domov. Od tej doby má vypnutý telefón a jej súčasný pobyt nie je známy," priblížila hovorkyňa.







Nezvestná je vysoká približne 175 centimetrov, štíhlej postavy. Má modrozelené oči, vlasy špinavý blond približne po plecia, mierne kučeravé. Na krku má asi päťcentimetrovú jazvu po operácii. Naposledy mala oblečené modré rifle, ružovú bundu s kapucňou a so sebou mala cestovný kufor tmavobordovej farby.



Akékoľvek informácie o hľadanej je možné oznámiť na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na profile trenčianskej polície na sociálnej sieti.