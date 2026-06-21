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NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po 78-ročnej Margite z Vrábeľ
Hľadaná žena je podľa polície približne 170 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, váži približne 65 kilogramov a má krátke čierne vlasy.
Autor TASR
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Bratislava 21. júna (TASR) - Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 78-ročnej Margite Cziborovej z Vrábeľ, ktorá bola naposledy videná v sobotu (20. 6.) približne o 18.00 h, keď odišla z domova sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Nezvestná o sebe od uvedeného času nepodala žiadnu informáciu a miesto jej súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Hľadaná žena je podľa polície približne 170 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, váži približne 65 kilogramov a má krátke čierne vlasy.
Naposledy mala na sebe oblečenú zelenú mikinu s kapucňou, pod ktorou mala šedo-fialovo-bielo pásikavú blúzku, tmavé nohavice a obuté tmavé topánky. So sebou mala červeno-bielu igelitovú tašku. Osoba je podľa polície dezorientovaná v priestore a čase.
V prípade, že má niekto akékoľvek informácie k súčasnému pobytu alebo pohybu hľadanej osoby, môže to oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti, kde je zverejnená fotografia nezvestnej ženy.
Hľadaná žena je podľa polície približne 170 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, váži približne 65 kilogramov a má krátke čierne vlasy.
Naposledy mala na sebe oblečenú zelenú mikinu s kapucňou, pod ktorou mala šedo-fialovo-bielo pásikavú blúzku, tmavé nohavice a obuté tmavé topánky. So sebou mala červeno-bielu igelitovú tašku. Osoba je podľa polície dezorientovaná v priestore a čase.
V prípade, že má niekto akékoľvek informácie k súčasnému pobytu alebo pohybu hľadanej osoby, môže to oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti, kde je zverejnená fotografia nezvestnej ženy.