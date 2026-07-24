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NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po 80-ročnej Drahomíre
Hľadaná seniorka je 163 cm vysoká, má krátke šedivé vlasy, ťažšie chodí, je mierne prihrbená.
Autor TASR
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Bratislava 24. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 80-ročnej Drahomíre Šeborovej z Bratislavy. Naposledy ju videli v piatok napoludnie v nemocnici na Antolskej ulici v bratislavskej Petržalke, odkiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nedala vedieť. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Hľadaná seniorka je 163 cm vysoká, má krátke šedivé vlasy, ťažšie chodí, je mierne prihrbená. Môže byť dezorientovaná. „Na sebe mala tmavé šaty s kvetovým vzorom,“ doplnila policajná hovorkyňa.
Akékoľvek informácie o hľadanej osobe možno oznámiť na bezplatné číslo 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.
Hľadaná seniorka je 163 cm vysoká, má krátke šedivé vlasy, ťažšie chodí, je mierne prihrbená. Môže byť dezorientovaná. „Na sebe mala tmavé šaty s kvetovým vzorom,“ doplnila policajná hovorkyňa.
Akékoľvek informácie o hľadanej osobe možno oznámiť na bezplatné číslo 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.