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NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po 80-ročnej Drahomíre

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Na snímke Drahomíra Šeborová. Foto: TASR - KR PZ v Bratislave

Hľadaná seniorka je 163 cm vysoká, má krátke šedivé vlasy, ťažšie chodí, je mierne prihrbená.

Autor TASR
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Bratislava 24. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 80-ročnej Drahomíre Šeborovej z Bratislavy. Naposledy ju videli v piatok napoludnie v nemocnici na Antolskej ulici v bratislavskej Petržalke, odkiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nedala vedieť. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Hľadaná seniorka je 163 cm vysoká, má krátke šedivé vlasy, ťažšie chodí, je mierne prihrbená. Môže byť dezorientovaná. „Na sebe mala tmavé šaty s kvetovým vzorom,“ doplnila policajná hovorkyňa.

Akékoľvek informácie o hľadanej osobe možno oznámiť na bezplatné číslo 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.
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