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NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po 85-ročnej Oľge Dugovej z Myjavy
Naposledy mohla mať oblečené krátke tričko a trojštvrťové legíny v imitácii riflí. So sebou by mala mať menší batoh.
Autor TASR
Myjava 26. júla (TASR) - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne vyhlásilo pátranie po nezvestnej 85-ročnej Oľge Dugovej z Myjavy. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Menovaná bola naposledy videná v sobotu (25. 7.) v čase okolo 15.30 h, keď odišla z miesta svojho súčasného pobytu s tým, že do 20.00 h sa mala vrátiť, čo sa však nestalo. Od uvedenej doby nie je známy jej súčasný pobyt.
„Oľga je vysoká 160 centimetrov, strednej zhrbenej postavy, váži približne 70 kilogramov. Má krátke vlasy šedivej farby. Pri chôdzi používa palicu. Naposledy mohla mať oblečené krátke tričko a trojštvrťové legíny v imitácii riflí. So sebou by mala mať menší batoh,“ spresnila policajná hovorkyňa.
Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na profile trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Menovaná bola naposledy videná v sobotu (25. 7.) v čase okolo 15.30 h, keď odišla z miesta svojho súčasného pobytu s tým, že do 20.00 h sa mala vrátiť, čo sa však nestalo. Od uvedenej doby nie je známy jej súčasný pobyt.
„Oľga je vysoká 160 centimetrov, strednej zhrbenej postavy, váži približne 70 kilogramov. Má krátke vlasy šedivej farby. Pri chôdzi používa palicu. Naposledy mohla mať oblečené krátke tričko a trojštvrťové legíny v imitácii riflí. So sebou by mala mať menší batoh,“ spresnila policajná hovorkyňa.
Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na profile trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.