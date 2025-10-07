Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025Meniny má Eliška
< sekcia Regióny

Nevideli ste ju? Polícia pátra po nezvestnej Petre Korenačkovej

.
Snímka hľadanej ženy. Foto: Facebook Polícia SR - Trenčiansky kraj

Nezvestná je vysoká 165 centimetrov, plnoštíhlej postavy.

Autor TASR
Valaská Belá 7. októbra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 45-ročnej Petre Korenačkovej z Valaskej Belej v okrese Prievidza. Ženu naposledy videli v mieste jej bydliska v nedeľu (5. 10) napoludnie, odkiaľ odišla na neznáme miesto. Doteraz o sebe nepodala žiadnu správu a jej súčasný pobyt nie je známy. TASR o tom v utorok informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Nezvestná je vysoká 165 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Má hnedé vlasy dlhé po plecia, zelené oči a bližšie nezistené tetovanie na pravom lýtku. Naposledy mala na sebe oblečené tmavozelené tričko a fialové nohavice.

Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môže verejnosť polícii oznámiť na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.

.

Neprehliadnite

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?