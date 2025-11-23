Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po nezvestnej 14-ročnej Barbare G.

Na snímke nezvestná Barbara Garanová. Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Má štíhlu postavu a dlhé blond vlasy.

Autor TASR
Krásnohorské Podhradie 23. novembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 14-ročnej Barbare Garanovej z Krásnohorského Podhradia. Dievča bolo naposledy videné v piatok (21. 11.), odvtedy nepodalo o sebe žiadnu správu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

„Nezvestná bola naposledy videná v piatok, keď odišla do školy, avšak po prvej vyučovacej hodine z nej odišla so zámienkou, že ide k lekárke. K lekárke, ani do miesta svojho trvalého pobytu neprišla a odišla na doposiaľ neznáme miesto,“ uviedla Ivanová s tým, že dievča rodine ani blízkym nepodalo žiadnu správu a zdržiava sa na neznámom mieste.

Barbara Garanová je vysoká približne 165 centimetrov. Má štíhlu postavu a dlhé blond vlasy. Naposledy mala oblečenú čiernu mikinu, čiernu bundu, čierne nohavice a čierno-biele tenisky.

„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môžu občania oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, telefonicky na známom telefónnom čísle 158, alebo prostredníctvom oficiálnej stránky na Facebooku formou súkromnej správy,“ doplnila Ivanová.

.

