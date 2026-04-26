Nedela 26. apríl 2026Meniny má Jaroslava
NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po nezvestnej 14-ročnej S. Kubincovej

Snímka hľadanej osoby. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 26. apríla (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlásilo pátranie po nezvestnej 14-ročnej Simone Kubincovej z obce Smrečany v okrese Liptovský Mikuláš. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Kubincová je nezvestná od presne nezisteného času v noci z 25. na 26. apríla, keď odišla z miesta trvalého pobytu na neznáme miesto.

Vysoká je 157 centimetrov, štíhlej postavy, má dlhé vlasy - špinavý blond - a modrozelené oči. Na ľavej strane tváre má viditeľné znamienko. Oblečenú mala čiernu mikinu, sivé tepláky a obuté sivé kožené tenisky.

„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ doplnila polícia.


