NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po nezvestnej 14-ročnej S. Kubincovej
Kubincová je nezvestná od presne nezisteného času v noci z 25. na 26. apríla, keď odišla z miesta trvalého pobytu na neznáme miesto.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 26. apríla (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlásilo pátranie po nezvestnej 14-ročnej Simone Kubincovej z obce Smrečany v okrese Liptovský Mikuláš. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Kubincová je nezvestná od presne nezisteného času v noci z 25. na 26. apríla, keď odišla z miesta trvalého pobytu na neznáme miesto.
Vysoká je 157 centimetrov, štíhlej postavy, má dlhé vlasy - špinavý blond - a modrozelené oči. Na ľavej strane tváre má viditeľné znamienko. Oblečenú mala čiernu mikinu, sivé tepláky a obuté sivé kožené tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ doplnila polícia.
Kubincová je nezvestná od presne nezisteného času v noci z 25. na 26. apríla, keď odišla z miesta trvalého pobytu na neznáme miesto.
Vysoká je 157 centimetrov, štíhlej postavy, má dlhé vlasy - špinavý blond - a modrozelené oči. Na ľavej strane tváre má viditeľné znamienko. Oblečenú mala čiernu mikinu, sivé tepláky a obuté sivé kožené tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ doplnila polícia.