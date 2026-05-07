NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po nezvestnej 46-ročnej žene
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Policajti pátrajú po nezvestnej 46-ročnej Márii Janíkovej z okresu Žilina, ktorá sa zdržiava v bratislavskom Novom Meste. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Nezvestná odišla dňa 23. apríla 2026 okolo 10.00 h z opustenej budovy na ulici Na pántoch v Bratislave, kde sa prevažne zdržiava. Od uvedeného času o sebe nepodala žiadnu informáciu a miesto jej súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe,“ priblížili policajti.
Nezvestná je 180 centimetrov vysoká, má strednú postavu, tmavé vlasy a zelené oči. Na sebe mala modré rifle, šedú mikinu, čiernu bundu a čiernu kapsičku cez rameno.
Akékoľvek informácie k jej súčasnému pobytu a pohybu môžu ľudia oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
