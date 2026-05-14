NEVIDELI STE JU? Polícia pátra po nezvestnej Petre Scherer z Trenčína
Autor TASR
Trenčín 14. mája (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 26-ročnej Petre Scherer z Trenčína. Naposledy bola v kontakte s rodinou 13. mája, odvtedy nedala žiadnu správu o mieste svojho pobytu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Nezvestná je vysoká 173 centimetrov, štíhlej postavy. Má svetlohnedé vlasy dlhé po lopatky a zelenomodré oči. Na pravom kolene má jazvu. Oblečené mala krátke šedé tričko, modré nohavice a obuté svetlé tenisky. Pravdepodobne sa pohybuje v osobnom motorovom vozidle značky Mercedes striebornej farby.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte je možné oznámiť na číslo 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ doplnila hovorkyňa.
