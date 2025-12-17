Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE JU? Vyhlásili pátranie po 57-ročnej Zdenke Klubertovej

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Prešovský kraj

Polícia vyzýva občanov, aby akékoľvek poznatky k nezvestnej žene oznámili na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na telefónnej linke 158 alebo prostredníctvom sociálnej siete.

Autor TASR
Poprad 17. decembra (TASR) - Polícia pátra po nezvestnej 57-ročnej Zdenke Klubertovej z Kežmarku, ktorá má prechodný pobyt vo Veľkej Lomnici. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, jej nezvestnosť oznámili v utorok (16. 12.) v nočných hodinách.

„V nedeľu (14. 12.) po polnoci odišla z jedného z nočných podnikov v Poprade a doposiaľ o sebe nepodala žiadnu správu,“ uviedla hovorkyňa. Nezvestná žena je vysoká 170 centimetrov, má útlu postavu, krátke blond vlasy s ružovým melírom na vrchu hlavy a modré oči. Naposledy mala oblečenú čiernu bundu, modré rifle a so sebou mala sivú trblietavú kabelku v tvare obdĺžnika.

