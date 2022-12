NEVIDELI STE Viktóriu z Trnavy? Telefón jej lokalizovali v Prešove

Trnava 28. decembra (TASR) – Polícia pátra po 13-ročnej Viktórii z Trnavy, ktorá by mohla byť až v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Nezvestnosť maloletej dcéry nahlásila v utorok (27. 12.) jej mama, ktorá dcéru deň pred tým pustila ku kamarátke v Trnave prespať. "S dcérou bola dohodnutá, že na druhý deň sa vráti domov. Mama preverila všetky kontakty na kamarátky, adresy, kde sa mohla zdržiavať. Dcéra si vypla mobilný telefón, no neskôr sa spojili cez sociálne siete. Uviedla, že je s kamarátkou na chate na Jahodníku pri Smoleniciach. Mama ihneď volala na policajné číslo 158 a operačný dôstojník vyslal hliadky na preverenie," uviedla Antalová.



Policajné previerky boli vo všetkých preverovaných prípadoch negatívne. "Polícia požiadala o lokalizáciu jej telefónu. Podľa trasovania by sa mohla Viktória práve nachádzať na východe Slovenska v okolí Prešova v sprievode 22-ročnej kamarátky Viery," informovala krajská policajná hovorkyňa.



Viktória Barboríková z Trnavy je 164 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, má tmavé dlhé vlasy a hnedé oči. Pri odchode z domu mala na sebe bledú mikinu, čiernu vestu, tmavomodré rifle a obuté tenisky nezistenej farby.



"Ak ste maloletú dievčinu za posledné dni videli, cestovala s vami napríklad vo vlaku alebo poznáte osoby, s ktorými sa aktuálne zdržiava, všetky informácie nám pomôžu ju rýchlejšie vypátrať a vrátiť jej mame. Informácie môžete zavolať na číslo 158 alebo napísať do messengeru polície Trnavského kraja," doplnila Antalová.