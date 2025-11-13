< sekcia Regióny
Nevidiaci sa budú môcť zúčastniť na rozprávke v bratislavskom kine

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Nevidiaci sa budú môcť v decembri v jednom z bratislavských kín zúčastniť na audio spracovaní Knihy džunglí. Príbeh Mauglího bude prerozprávaný pomocou priestorového zvuku. Ide o súčasť projektu Rozprávky pre malé Pastelky. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská zdôraznila, že aj kino by malo byť prístupné všetkým bez rozdielu, aj deťom a ľuďom so zrakovým postihnutím.
„Hovoríme o počine, ktorý prekračuje hranice a prináša inováciu neobvyklého rozsahu – pomocou priestorového zvuku je prerozprávaný príbeh Mauglího, príbeh lásky, solidarity, priateľstva a hodnôt,“ skonštatovala Stavrovská. Jana Žitňanská z občianskeho združenia Krajina bez bariér verí, že tento projekt urobí radosť nielen nevidiacim, ale pomôže aj vidiacim lepšie pochopiť a precítiť svet bez zraku, a tým prirodzene búrať bariéry.
Nová zvuková architektúra projektu sa zrodila v priestoroch kreatívneho centra Arténa v Slovenskej televízii a rozhlase. „Ak chceme hovoriť o sebe ako o inkubátore nových nápadov, je pre nás spojenie s projektom Rozprávok pre malé Pastelky absolútne prirodzené a sme potešení, že Arténa prispeje k dramatickému posunu vo zvukovom spracovaní diela,“ uviedla predstaviteľka kreatívneho centra Zita Bukvová.
Milan Jursa zo spoločnosti CODES Brand House, ktorá prevádzkuje filantropický projekt Rozprávok pre malé Pastelky, podotkol, že po pilotnom uvedení príbehu Mauglího v priestorovom zvuku v Partizánskom dokážu vďaka Žitňanskej a jej občianskemu združeniu s inováciou pre nevidiacich a slabozrakých prejsť do Bratislavy.
„Nevidiaci človek, ktorý by potreboval povedzme v normálnej knihe audio komentár a vysvetlenie, čo sa deje v obraze, ten obraz dostane ‚prekreslený‘ audiosystémom. To znamená, že sa ponorí do príbehu. Priestorový zvuk ho bude vlastne obklopovať natoľko, že všetky tie farebné nuansy príbehu mu doručí ľudský hlas, efekty a hudba,“ dodal špecialista pre stratégie Martin Horváth.
