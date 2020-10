Neviditeľná výstava Czech Innovation Expo dorazila do Košíc

Košice 1. októbra (TASR) – Históriu najväčších vynálezov v Českej republike a najväčších osobností, ktoré sa o ne zaslúžili, rekapituluje výstava Czech Innovation Expo. Pozrieť si ju môžu návštevníci Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach. Na 25 paneloch sú abstraktné symboly, ktoré ožívajú pomocou mobilnej aplikácie.



„Funguje to veľmi jednoducho, návštevník príde k nám do STM, stiahne si aplikáciu a keď si ju spustí, namieri displejom na panely. Na prvý pohľad nezmyselné symboly sa mu rozhýbu. Môže si tam, samozrejme, prezerať obsah,“ priblížil na štvrtkovej tlačovej konferencii Ján Melich z STM s tým, že aj keď ide o menšie veci, výrazne posunuli technológie a priemyselnú výrobu dopredu.



Neviditeľná interaktívna výstava predstavuje 100-ročnú históriu Česka v oblastiach výskumu a vedy, bohatú tradíciu svetovo uznávaných priemyselných značiek Škoda, Jawa, Zetor, Tatra, Koh-i-noor, Preciosa alebo Baťa, aj novú generáciu predstaviteľov vedeckého, inovatívneho a podnikateľského prostredia. Zároveň vychádza z prepojenia interaktívneho a audiovizuálneho umenia, dizajnu a nových trendov v inovačných oblastiach českej spoločnosti. Exponáty prezentujú napríklad lodnú skrutku, ale aj českého inovátora Antonína Holého, ktorý stál za jedným z najúčinnejších liekov v boji proti AIDS.



Výstava je súčasťou festivalu Dni českej kultúry 2020. Pôvodne bola pripravená pri príležitosti 100. výročia československej štátnosti. „Výstava bola prezentovaná v Tokiu, Šanghaji, Pekingu, Berlíne, Mníchove, Ríme, Prahe a Aténach a v Bratislave. Dozrel čas ponúknuť ju aj návštevníkom v Košiciach,“ dodala za Český spolok v Košiciach Dagmar Takácsová.



Czech Innovation Expo si môžu pozrieť návštevníci STM v Košiciach na Hlavnej ulici do konca októbra.