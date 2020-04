Nesrovnal: Prečo mesto pokračuje v zmluve, ktorú považuje za pochybnú?

Bratislava 27. apríla (TASR) – Ak prišlo vo verejnom obstarávaní elektronických stravných lístkov v roku 2017 zo strany hlavného mesta SR k pochybeniu, je potrebné, aby sa to vyšetrilo. V reakcii na v pondelok zverejnenú správu hlavného mesta o pokute za súťaž na stravné karty to uviedol predchádzajúci primátor hlavného mesta SR Ivo Nesrovnal. "Neubránim sa však otázke, prečo mesto pod súčasným vedením pokračovalo a pokračuje v plnení takejto údajne 'nevýhodnej' zmluvy od decembra 2018 až dodnes - apríla 2020," dodáva bývalý bratislavský primátor.



"Rovnako tak si možno položiť otázku, prečo mestu trvalo preskúmanie zmluvy viac ako 16 mesiacov, a tiež, prečo mesto v správe mlčí o usmernení Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a dátume tohto usmernenia, podľa ktorého sa do hodnoty zákazky zarátava aj hodnota príspevku mesta na stravné svojich zamestnancov," dodal bývalý primátor. Kritizuje tiež, že mesto vo svojej správe nezverejnilo všetky údaje. Podľa Nesrovnala navyše s uvedenou spoločnosťou, ktorá vyhrala súťaž na prelome rokov 2017 a 2018, uzavrel nedávno zmluvu aj Metropolitný inštitút Bratislava (MIB).



Nesrovnal sa domnieva, že skutočným cieľom zverejnenia správy je snaha prekryť informácie o zadávaní zákazky o scenároch šírenia COVID-19 blízkym osobám z koalície PS-Spolu, rovnako tak incident náčelníka mestskej polície, ktorý rezignoval na svoju funkciu v dôsledku jazdy pod vplyvom alkoholu. "Mesto a jeho vedenie by sa malo vrátiť k zodpovednej správe mesta a informácie by nemalo prezentovať diskreditačne, selektívne a účelovo," uviedol Nesrovnal.



Hlavné mesto v pondelok informovalo, že musí zaplatiť 41.150 eur ako sankciu za chyby v tendri na dodávku elektronických stravných lístkov, realizovanom na prelome rokov 2017 a 2018. Mesto tvrdí, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) verifikoval jeho podozrenia o pochybení pri podmienkach a postupe súťaže zo strany bývalého vedenia Bratislavy, ktoré mali zvýhodniť víťaznú spoločnosť a mestu priniesť finančne nevýhodnú zmluvu. Magistrát avizoval v tejto veci podanie trestného oznámenia.