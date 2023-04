Nevšedné podoby prútia predstavili v Rudníku na Myjave

Rudník 1. apríla (TASR) - Veľkonočný korbáč má byť vlastnoručne a pekne upletený, lebo je vizitkou šibača. Ak príde šibač dievča šibať nejakou halúzkou, tak ho uráža. Na 15. ročníku podujatia Nevšedné podoby prútia v Rudníku neďaleko Myjavy to pre TASR povedal Ján Zeman.



Pri speve počas pletenia korbáča podotkol, že najťažšie je nájsť vhodné prúty, ktoré sa nelámu. "Zaberie to viac času ako samotné pletenie. Pekným korbáčom sa chlapec dievčaťu preukazuje, že je trpezlivý, zručný a bude z neho dobrý gazda. A takého si potom treba všímať. Lebo korbáč je pre nás ako pre rytiera jeho štít. Ním sa preukazujeme ako šibači. To je na korbáči najdôležitejšie, aby som ho vedel sám upliesť," povedal Zeman.



Opletanú fľašu prihlásil tento rok do súťaže Miroslav Mareček z Vrboviec v okrese Myjava. Návštevníci mohli obdivovať aj ďalšie netradičné veci, ktoré vytvoril v predchádzajúcich rokoch. "Plachetnicu, heligónku, veterný mlyn, gramofón na kľučku, bicykel, šach," uviedol desaťnásobný víťaz diváckeho hlasovania.



Pre návštevníkov pripravili obec Rudník a Centrum tradičnej kultúry Myjava okrem výstavy netradičných výrobkov z prútia napríklad tvorivé dielne, jarmok, prezentácie techník pletenia či premietanie filmov. V sprievodnom kultúrnom programe sa predstavili deti z Materskej školy a základnej školy Rudník, Krajnanská muzika, detský folklórny súbor Kornička z Trenčína a folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy.



Podujatie podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Trenčiansky samosprávny kraj.