Nevyčerpané financie na kultúru využije Štúrovo na vylepšenie kinosály

Štúrovo 23. februára (TASR) – Mesto Štúrovo zmodernizuje kinosálu kina Danubius. Výmena sedačiek, podlahovej krytiny a inštalácia bezpečnostného osvetlenia si vyžiada investíciu 56.520 eur. Mestské kultúrne stredisko (MsKS) získalo 20.000 eur z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo na svojom februárovom zasadnutí použitie nevyčerpaných finančných príspevkov z roku 2021 pre Mestské kultúrne stredisko v sume 34.500 eur na účely financovania rekonštrukcie kinosály.



Finančný príspevok, ktorý bol v minulom roku schválený ako príspevok mesta na činnosť Mestského kultúrneho strediska, nebol vyčerpaný v dôsledku protipandemických opatrení, kultúrne stredisko pracovalo v obmedzenom režime. Nevyužitú finančnú čiastku vrátilo naspäť do rozpočtu mesta. „Jej využitím a súčasne využitím dotácie z Audiovizuálneho fondu by sme mohli zrealizovať kompletnú rekonštrukciu kinosály,“ zdôvodnila zámer riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Štúrove Júlia Žďárska.



Kino Danubius je podľa slov Žďárskej najnavštevovanejším zariadením kultúrneho strediska. Zrekonštruované bolo pred 20 rokmi, v roku 2011 sa uskutočnila digitalizácia kina. „Návštevnosť odvtedy rástla, kino až doteraz navštívilo vyše 250.000 divákov. Je to vidieť na opotrebovanosti mobiliáru. Kino je jedno z tých zariadení, kde sa dá očakávať navrátenie vložených financií, pretože 40 percent zo vstupného v kine ostáva v Mestskom kultúrnom stredisku, čo u ostatných kultúrnych podujatí neplatí,“ povedala Žďárska. Rekonštrukcia sa uskutoční v máji tohto roka. Počas rekonštrukcie bude kino mimo prevádzky.