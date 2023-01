Nevyužité potravinové balíčky z atómových krytov poskytli charite

Jaslovské Bohunice/Mochovce 31. januára (TASR) - Potravinové balíčky, slúžiace ako núdzová zásoba v atómových krytoch elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, odovzdali Slovenské elektrárne (SEAS) charitatívnym organizáciám a obciam v ich okolí. Zásobám v najbližších týždňoch uplynie dátum exspirácie, vďaka iniciatíve vedia poslúžiť a pomôcť núdznym, informujú SEAS na svojom webe.



Útvar Havarijného plánovania a prípravy (HPP) v jadrových elektrárňach pripravil stovky kusov nevyužitých zásob a tie odovzdali jeho pracovníci charitatívnym spolkom, pomáhajúcim ľuďom bez domova, mnohopočetným, sociálne slabým rodinám, dôchodcom aj odídencom z Ukrajiny. Pomoc prijali aj obecné úrady v regiónoch. V okolí elektrárne Bohunice to bolo 1346 porcií, potraviny smerovali do šiestich obcí Malženice, Pečeňady, Jaslovské Bohunice, Špačince, Madunice a Trakovice a takisto pre Trnavskú arcidiecéznu charitu. Ďalších 1440 balíčkov z elektrárne Mochovce rozdelili medzi levické organizácie Miesto v Dome a Červený kríž a sedem obcí a miest v okolí - Malé Kozmálovce, Nový Tekov a Starý Tekov, Kalná nad Hronom, Tlmače, Vráble a Zlaté Moravce.



V elektrárni Vojany si humanitárna organizácia ADRA vyzdvihla balíčky, ktoré boli pôvodne určené pre tábor odídencov z Ukrajiny a neminuli sa. Časť z tejto potravinovej pomoci pribalí aj do najbližšieho humanitárneho konvoja na Ukrajinu, uvádza SEAS. Podobnú pomoc zorganizovali aj v rokoch 2020 a 2021.