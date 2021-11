Nevyužitý potenciál rieky Hornád má zmeniť maďarsko-slovenský projekt

Na snímke úsek ochrannej hrádze rieky Hornád v intraviláne mesta Košíc 10. novembra 2014, foto z archívu. Foto: TASR/František Iván

Košice 28. novembra (TASR) - Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE - RivEr JOurney experIenCE.ozrejmil Lukáš Kostenský z občianskeho združenia (OZ) River & Mountain, ktoré je vedúcim partnerom projektu.Jedným z plánov je vybudovať prístupovú infraštruktúru pozdĺž Hornádu vrátane prístavov, zakúpiť kajaky, kanoe a kontajnery na ich uskladnenie. Cieľom je tiež zrealizovať oddychové zóny v partnerských obciach. Navyše, sa vytvorí aj systém požičiavania bicyklov, čo doplní ponúkané eko-turistické služby v regióne. Slovenským a maďarským partnerom projektu, ktorých je dohromady 15, sa podarilo na jednotlivé aktivity získať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja viac ako 1,3 milióna eur.doplnil Kostenský s tým, že združenie tiež zorganizuje doplnkové podujatia. Partnerom projektu je aj Ľuboš Grajcár, ktorý obstará minivan s prívesom na prevoz plavidiel a bicyklov, štyri samoobslužné požičovne kajakov vrátane vybavenia a 17 bicyklov.doplnil Kostenský. Ďalšími obcami zapojenými do projektu sú Kysak, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Ždaňa a Milhosť. Tie vo svojich katastroch vybudujú nástupné a výstupné miesta pre kajakárov, oddychové zóny s nabíjacou stanicou pre e-biky vrátane požičovne, pumptrackovú dráhu i outdoorovú posilňovňu.upozornil Kostenský.Na maďarskej strane rieky vytvorí obec Hernádkércs lodný domček. Ubytovacie kapacity zabezpečí aj Kmetty Benjámin, ktorý vybuduje drevené domčeky v obci Nagykinizs priamo na brehu rieky. Spoločnosť VÉDÉPSZOLG KFT zase postaví vidiecke ekologické ubytovanie vo Felsődobsza. V obci Hidasnémeti zrekonštruujú časť obecnej budovy, kde vznikne informačná kancelária.priblížil Kostenský.Práce na projekte by mali trvať do februára 2023. Po dokončení sa očakáva zvýšenie návštevnosti i zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky. Celkové náklady na jednotlivé aktivity sú vo výške 1,55 milióna eur.