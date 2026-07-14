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Nevyužitý priestor pod Mostom Apollo sa zmení na nový skatepark
Pod Mostom Apollo v blízkosti mrakodrapu Eurovea Tower vznikne nový verejný priestor určený pre skateboarding, pohybové aktivity a stretávanie sa.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Nevyužitý a zanedbaný priestor pod Mostom Apollo v Bratislave sa zmení na nový skatepark. TASR o tom informoval Michal Dutka, hovorca spoločnosti JTRE, ktorá stojí za projektom v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavou. Projekt Skatepark Apollo by mohli návštevníci začať využívať už od tejto jesene.
Pod Mostom Apollo v blízkosti mrakodrapu Eurovea Tower vznikne nový verejný priestor určený pre skateboarding, pohybové aktivity a stretávanie sa. Celková investícia developera do projektu dosahuje približne 800.000 eur. Nevyužívaný priestor pod mostom sa má premeniť na mestskú zónu, ktorá nadviaže na dunajskú promenádu. Súčasťou skateparku budú bazény pre začiatočníkov aj pokročilých jazdcov, streetové sekcie, minirampa, priestor určený na tanec a ďalšie prvky podporujúce aktívne trávenie voľného času.
„Som rád, že sa nám darí pokračovať v budovaní športovej infraštruktúry, do ktorej pribudne nový skatepark. Ako sa ukázalo aj v prípade mimoriadne obľúbeného Skateparku Janka Kráľa, je to viac ako len miesto pre športovanie a stretávanie sa mladých ľudí. Budovaním takýchto miest meníme verejný priestor k lepšiemu, neprívetivé a nevyužívané podmostia sa menia na funkčné a farebné ihriská, s novým mobiliárom a osvetlením, kde sa vracia život a kde sa jednoducho všetci cítime lepšie,“ priblížil primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Projekt podľa developera reflektuje špecifiká lokality pod mostom, ktorá poskytuje prirodzené zastrešenie a umožňuje využívanie areálu aj počas nepriaznivého počasia. Celý priestor má byť osvetlený a navrhnutý tak, aby bezpečne fungoval počas celého dňa aj vo večerných hodinách.
Pod Mostom Apollo v blízkosti mrakodrapu Eurovea Tower vznikne nový verejný priestor určený pre skateboarding, pohybové aktivity a stretávanie sa. Celková investícia developera do projektu dosahuje približne 800.000 eur. Nevyužívaný priestor pod mostom sa má premeniť na mestskú zónu, ktorá nadviaže na dunajskú promenádu. Súčasťou skateparku budú bazény pre začiatočníkov aj pokročilých jazdcov, streetové sekcie, minirampa, priestor určený na tanec a ďalšie prvky podporujúce aktívne trávenie voľného času.
„Som rád, že sa nám darí pokračovať v budovaní športovej infraštruktúry, do ktorej pribudne nový skatepark. Ako sa ukázalo aj v prípade mimoriadne obľúbeného Skateparku Janka Kráľa, je to viac ako len miesto pre športovanie a stretávanie sa mladých ľudí. Budovaním takýchto miest meníme verejný priestor k lepšiemu, neprívetivé a nevyužívané podmostia sa menia na funkčné a farebné ihriská, s novým mobiliárom a osvetlením, kde sa vracia život a kde sa jednoducho všetci cítime lepšie,“ priblížil primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Projekt podľa developera reflektuje špecifiká lokality pod mostom, ktorá poskytuje prirodzené zastrešenie a umožňuje využívanie areálu aj počas nepriaznivého počasia. Celý priestor má byť osvetlený a navrhnutý tak, aby bezpečne fungoval počas celého dňa aj vo večerných hodinách.