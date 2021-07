Nevyužívané ihrisko by Sklené Teplice chceli ponúknuť na kempovanie

Sklené Teplice 4. júla (TASR) – Roky nevyužívané futbalové ihrisko by obec Sklené Teplice v okrese Žiar nad Hronom chcela ponúknuť turistom na kempovanie. Ako pre TASR uviedol starosta obce Ľubomír Meliš, na ihrisku by turisti mohli odparkovať svoje karavany, alebo si postaviť stany, zázemie kempu by tvorila obecná budova v jeho blízkosti.



Podľa starostu aktuálna situácia spojená s pandémiou nového koronavírusu v uplynulých mesiacoch ukázala, že časť verejnosti sa z preventívnych dôvodov chce vyhnúť klasickým ubytovacím zariadeniam.



„Sledoval som vývoj na trhu a zistil som, že je tu desaťpercentný nárast predaja karavanov a kempových vozov,“ povedal Meliš s tým, že práve to bol podnet pre vznik myšlienky kempovania na obecnom ihrisku.



Na futbalovom ihrisku by mohli ľudia kempovať s karavanmi i so stanmi, toalety, pitnú vodu či sprchu by mali k dispozícii v obecnej budove priamo pri ihrisku. „Zatiaľ sa nám to však nepodarilo zrealizovať, nechceme ľudí hneď prvýkrát doviezť na zarastené ihrisko,“ vysvetlil starosta s tým, že pilotnú sezónu projektu by obec mohla spustiť budúci rok. Kempovanie by bolo za menší poplatok, ktorý by pokryl náklady spojené s prevádzkou priestorov.



Futbalové ihrisko v Sklených Tepliciach nie je využívané niekoľko rokov a v obci to podľa Meliša zatiaľ nevyzerá tak, že by sa na ňom v najbližšom období opäť hrala nejaká súťaž. Namiesto toho môže podľa starostu prilákať turistov. „V letnom období sú tu liečebné termálne kúpele s termálnym kúpaliskom, bohatá sieť turistických chodníkov. Neďaleko je Banská Štiavnica aj tajchy,“ poznamenal Meliš.