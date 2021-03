Nevyužívaný areál Palmy má podľa obyvateľov prejsť úplnou premenou

Bratislava 22. marca (TASR) - Nevyužívaný areál fabriky Palma na Račianskej ulici v bratislavskom Novom Meste by mal prejsť komplexnou premenou. V rámci verejných priestorov by obyvatelia privítali najmä zeleň, ihriská na kolektívne športy spolu s detským ihriskom či vodné prvky. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dala vypracovať developerská spoločnosť Corwin.



"Sme radi, že ich hlasy sú v súlade s našou víziou a prebiehajúcou snahou o zmenu územného plánu, ktorá by nám umožnila naplniť ich očakávania," skonštatoval Erik Fusík zo spoločnosti, ktorá chátrajúce pozostatky bývalej fabriky odkúpila.



Z prieskumu miestnych obyvateľov vyplynulo, že dopyt je najmä po kvalitných verejných priestoroch vhodných na relax a šport, parkovaní a službách. Na druhej strane im najmenej chýbajú veľké nákupné centrá. Problém vidia tiež v absencii zelene. "Všetka voda je odvádzaná do kanalizácie. Je dôležité zakomponovať dažďové záhrady, zdrže a ďalšie riešenia, ktoré pomôžu vodu vracať do prirodzeného cyklu a zabraňujú záplavám," poznamenal Fusík. Pribudnúť majú vzrastlé stromy i zelené strechy.



Developer však poukazuje na to, že súčasný územný plán v tejto lokalite počíta s priemyselnou aktivitou a doplnkovými službami. Do jeho zmeny by v severnej časti mohol vyrásť technologický park po vzore svetových inovačných centier. Doň by boli následne zakomponované doplnkové služby a zelené verejné priestory. Doplniť chce predovšetkým tie funkcie, ktoré lokalite chýbajú, napríklad zariadenie pre seniorov, detské centrum či lekárske ambulancie.



Dôraz by sa mal klásť aj na pešiu a cyklistickú dopravu s napojením na verejnú mestskú a medzimestskú dopravu. Predmetná lokalita má byť zároveň príkladom tzv. brownfieldu, v akých odporúča rozvíjať výstavbu aj bratislavská Koncepcia mestskej bytovej politiky na roky 2020 - 2030. "Veríme, že po prijatí bratislavskej koncepcie mestskej bytovej politiky sa aktuálna situácia zmení a jednotlivé procesy vedúce k zmenám územného plánu sa urýchlia," podotkla spoločnosť. Dovtedy chce areál prevádzkovať ako priemyselný areál, pričom niektoré jestvujúce budovy zrekonštruuje, niektoré bude musieť pre zlý technický stav asanovať a niektoré budú naďalej slúžiť svojej pôvodnej funkcii.



Pre zónu areálu Palmy má byť vypracovaná aj urbanistická štúdia (UŠ), riešené územie má rozlohu 6,8 hektára. Cieľom je stanovenie koncepcie využitia areálu, zhodnotenie potenciálu územia či formovanie prostredia zóny v kontinuite kultúrno-spoločenských a historických tradícií. Čistopis UŠ má byť využitý ako podklad pre návrh zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta.