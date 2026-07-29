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Nezabudnuté remeslá predstavia región Hontu
Priestor v programe dostanú folklórne skupiny z regiónu, etnografka Katarína Nádaská aj historik Erik Koncz, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu histórie tejto časti Slovenska.
Autor TASR
Banská Štiavnica 29. júla (TASR) - Najbližšia sobota 1. augusta bude v Banskej Štiavnici patriť tradičnému letnému podujatiu Nezabudnuté remeslá. Námestie sv. Trojice bude dejiskom najväčšieho miestneho jarmoku s viac ako stovkou predajcov, ústrednou témou bude región Hont. Informoval o tom Rastislav Marko z banskoštiavnického mestského úradu.
„Po viac ako 25 rokoch, počas ktorých sme sa podrobnejšie venovali jednotlivým remeslám, sme sa rozhodli dramaturgicky zmeniť prístup k podujatiu. V najbližších rokoch budeme predstavovať jednotlivé regióny Slovenska. Začíname tým, ktorý je nám najbližší - Hontom,“ priblížila Zuzana Patkošová, organizátorka podujatia z Mestského úradu v Banskej Štiavnici.
Priestor v programe dostanú folklórne skupiny z regiónu, etnografka Katarína Nádaská aj historik Erik Koncz, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu histórie tejto časti Slovenska. Chýbať nebudú ani výrobcovia a predajcovia, ktorí sú držiteľmi značky Regionálny produkt Hont.
Pre deti je pripravený pestrý program v podobe divadelných predstavení a tvorivých dielní. Milovníci gastronómie sa okrem tradičných pukanských párancov môžu tešiť aj na brhlovské podlievané buchty, ktoré boli nedávno zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a na jarmoku sa predstavia prvýkrát.
„Po viac ako 25 rokoch, počas ktorých sme sa podrobnejšie venovali jednotlivým remeslám, sme sa rozhodli dramaturgicky zmeniť prístup k podujatiu. V najbližších rokoch budeme predstavovať jednotlivé regióny Slovenska. Začíname tým, ktorý je nám najbližší - Hontom,“ priblížila Zuzana Patkošová, organizátorka podujatia z Mestského úradu v Banskej Štiavnici.
Priestor v programe dostanú folklórne skupiny z regiónu, etnografka Katarína Nádaská aj historik Erik Koncz, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu histórie tejto časti Slovenska. Chýbať nebudú ani výrobcovia a predajcovia, ktorí sú držiteľmi značky Regionálny produkt Hont.
Pre deti je pripravený pestrý program v podobe divadelných predstavení a tvorivých dielní. Milovníci gastronómie sa okrem tradičných pukanských párancov môžu tešiť aj na brhlovské podlievané buchty, ktoré boli nedávno zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a na jarmoku sa predstavia prvýkrát.