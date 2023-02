NEZVYČAJNÍ HOSTIA: Na obrade v Šali zasahovali policajti

Šaľa 27. februára (TASR) - Na svadobnom obrade v Šali zasahovala Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii. V prípade účelového manželstva s krycím názvom Peržan mal v Seliciach 54-ročný Rakúšan S. Y. tureckej národnosti naviesť 18-ročnú Slovenku M. S. na uzavretie manželstva. To mala za odmenu 3000 eur uzatvoriť s 28-ročným E. K. tureckej národnosti, informovala polícia. Odmenu za sprostredkovanie sobáša mal dostať aj S. Y.



Žiadosť o uzavretie manželstva podali snúbenci na Matričnom úrade v Šali. K jeho uzavretiu prišlo 24. februára o 14.20 h v obradnej miestnosti Mestského úradu Šaľa. Pre tureckého občana E. K. to mal byť v poradí už tretí sobáš, ktorý mu mal dohodnúť S. Y. Prvé účelové manželstvo mal uzavrieť so Slovenkou B. L. v októbri minulého roku na Matričnom úrade Dvory nad Žitavou. Napokon k sobášu nedošlo.



Druhé účelové manželstvo mal uzavrieť s V. B. Dve osoby L. F. a M. S. mali spolu so S. Y. tehotnú nevestu obmedzovať na osobnej slobode, kým nesúhlasila s vydajom. Konkrétne ju mali spolu s jej dvojročnou dcérou zamknúť v rodinnom dome v obci Tvrdošovce. Podarilo sa jej však utiecť do bezpečia a za pomoci Obecnej polície Tvrdošovce, matrikárky a starostu k nútenému sobášu napokon ani v tomto prípade nedošlo.



Tureckého občana E. K. policajti eskortovali na útvar policajného zaistenia cudzincov v Medveďove. Cudzinecká polícia v Nových Zámkoch ho administratívne vyhostila a v najbližšom období opustí za účasti polície územie Slovenska. Nevesty a organizátor sobášov sú stíhaní za prevádzačstvo formou účelového sobáša a v prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov. Páchatelia, ktorí mali nútiť nevestu k súhlasu s vydajom, i organizátor sobášov sú stíhaní za obchodovanie s ľuďmi formou núteného sobáša, spáchaného na tehotnej žene. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov. Akcia bola uskutočnená v spolupráci s partnerskými policajnými zložkami z Rakúska a Nemecka, potvrdila polícia.