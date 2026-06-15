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NEZÁKONNÉ JAZDY: Polícia odhalila desiatky vodičov porušujúcich zákon
Policajti vykonali aj meranie hmotnosti šiestich jazdných súprav.
Autor TASR
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Žilina 15. júna (TASR) - Polícia v Žilinskom kraji vykonala počas druhej júnovej nedele (14. 6.) kontrolu zameranú na jazdu nákladných motorových vozidiel. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, takmer päť desiatok vodičov porušilo ustanovenia o zákaze jazdy v nedeľnom čase.
Pripomenula, že zákon zakazuje v nedeľu a posledný deň pracovného pokoja v čase do 22.00 h jazdu na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy jazdu s vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 7500 kilogramov, a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kilogramov s prípojným vozidlom. „Skontrolovaných bolo 177 vozidiel, z toho 47 nemohlo v tomto čase jazdiť, pretože ich jazda bola obmedzená v zmysle zákona,“ uviedla polícia.
Doplnila, že policajti vykonali aj meranie hmotnosti šiestich jazdných súprav. „V dvoch prípadoch zistili prekročenie celkovej povolenej hmotnosti jazdnej súpravy. Porušenie sociálnej legislatívy odhalili u štyroch vodičov,“ dodala polícia.
Pripomenula, že zákon zakazuje v nedeľu a posledný deň pracovného pokoja v čase do 22.00 h jazdu na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy jazdu s vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 7500 kilogramov, a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kilogramov s prípojným vozidlom. „Skontrolovaných bolo 177 vozidiel, z toho 47 nemohlo v tomto čase jazdiť, pretože ich jazda bola obmedzená v zmysle zákona,“ uviedla polícia.
Doplnila, že policajti vykonali aj meranie hmotnosti šiestich jazdných súprav. „V dvoch prípadoch zistili prekročenie celkovej povolenej hmotnosti jazdnej súpravy. Porušenie sociálnej legislatívy odhalili u štyroch vodičov,“ dodala polícia.