Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji klesla o desatinu percenta
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola vo februári v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,37 %.
Autor TASR
Trenčín 20. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti, vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie, klesla vo februári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,10 % na úroveň 3,23 %. Nezamestnanosť klesla vo všetkých okresoch TSK s výnimkou Púchovského. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola vo februári v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,37 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,58), Nové Mesto nad Váhom (3,10 %), Myjava (3,03 %), Považská Bystrica (3,02 %), Ilava (2,92 %), Púchov (2,81 %), Bánovce nad Bebravou (2,75 %) a Trenčín (2,49 %).
Na Slovensku klesla vo februári nezamestnanosť o 0,26 % na úroveň 4,16 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,95 %), najnižšia v okrese Bratislava I (2,23 %).
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola vo februári v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,37 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,58), Nové Mesto nad Váhom (3,10 %), Myjava (3,03 %), Považská Bystrica (3,02 %), Ilava (2,92 %), Púchov (2,81 %), Bánovce nad Bebravou (2,75 %) a Trenčín (2,49 %).
Na Slovensku klesla vo februári nezamestnanosť o 0,26 % na úroveň 4,16 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,95 %), najnižšia v okrese Bratislava I (2,23 %).