Nezamestnanosť v Žilinskom kraji klesla na úroveň 4,58 percenta
Autor TASR
Žilina 20. marca (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) po troch mesiacoch kontinuálneho rastu vo februári klesla. Jej hodnota sa znížila medzimesačne o 0,14 % na úroveň 4,58 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, klesol vo februári v ŽSK na úroveň 3,65 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,93 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Námestovo (3,48 %), Bytča (3,49 %), Martin (3,68 %), Ružomberok (3,79 %), Dolný Kubín (3,83 %), Tvrdošín (3,85 %), Čadca (3,94 %), Liptovský Mikuláš (4,18 %), Kysucké Nové Mesto (4,53 %) a Turčianske Teplice (4,56 %).
