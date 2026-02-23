Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nezamestnanosť v Žilinskom kraji sa blíži k päťpercentnej úrovni

Najnižšiu úroveň PDU z jedenástich okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,98 percenta.

Žilina 23. februára (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) tretí mesiac po sebe stúpla. Jej hodnota sa v januári zvýšila medzimesačne o 0,17 % na úroveň 4,72 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, stúpol v januári v ŽSK na úroveň 3,76 percenta.

Najnižšiu úroveň PDU z jedenástich okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,98 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (3,58 %), Námestovo (3,59 %), Martin (3,81 %), Tvrdošín (3,95 %), Dolný Kubín (4,01 %), Čadca (4,03 %), Ružomberok (4,07 %), Liptovský Mikuláš (4,23 %), Kysucké Nové Mesto (4,71 %) a Turčianske Teplice (4,97 %).
