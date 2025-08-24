< sekcia Regióny
Nezamestnanosť v Žilinskom kraji stúpla nad štyri percentá
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,70 %.
Autor TASR
Žilina 24. augusta (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) tretí mesiac po sebe stúpla. Jej hodnota sa v júli zvýšila medzimesačne o 0,10 % na úroveň 4,05 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti na Slovensku, stúpol v júli v ŽSK na úroveň 3,20 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,70 %. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Martin (2,73 %), Námestovo (2,99 %), Bytča (3,13 %), Tvrdošín (3,30 %), Ružomberok (3,40 %), Čadca (3,47 %), Dolný Kubín (3,48 %), Liptovský Mikuláš (3,76 %), Turčianske Teplice (4,00 %) a Kysucké Nové Mesto (4,33 %).
