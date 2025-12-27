< sekcia Regióny
Nezamestnanosť v Žilinskom kraji stúpla na úroveň 4,26 percenta
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,81 percenta.
Autor TASR
Žilina 27. decembra (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) v novembri nepatrne stúpla. Jej hodnota sa zvýšila medzimesačne o 0,02 % na úroveň 4,26 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti na Slovensku, stúpol v novembri v ŽSK na úroveň 3,38 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,81 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (3,05 %), Martin (3,26 %), Námestovo (3,27 %), Tvrdošín (3,49 %), Čadca (3,51 %), Ružomberok (3,6 %), Dolný Kubín (3,67 %), Liptovský Mikuláš (3,96 %), Turčianske Teplice (4,06 %) a Kysucké Nové Mesto (4,3 %).
