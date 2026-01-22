< sekcia Regióny
Nezamestnanosť v Žilinskom kraji stúpla na úroveň 4,55 percenta
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,88 percenta.
Autor TASR
Žilina 22. januára (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) druhý mesiac po sebe stúpla. Jej hodnota sa v decembri zvýšila medzimesačne o 0,29 % na úroveň 4,55 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, stúpol v decembri v ŽSK na úroveň 3,61 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,88 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (3,37 %), Námestovo (3,44 %), Martin (3,71 %), Tvrdošín (3,71 %), Ružomberok (3,79 %), Čadca (3,88 %), Dolný Kubín (3,92 %), Liptovský Mikuláš (4,11 %), Kysucké Nové Mesto (4,54 %) a Turčianske Teplice (4,58 %).
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, stúpol v decembri v ŽSK na úroveň 3,61 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,88 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (3,37 %), Námestovo (3,44 %), Martin (3,71 %), Tvrdošín (3,71 %), Ružomberok (3,79 %), Čadca (3,88 %), Dolný Kubín (3,92 %), Liptovský Mikuláš (4,11 %), Kysucké Nové Mesto (4,54 %) a Turčianske Teplice (4,58 %).