Nezávislý kandidát na primátora Banskej Bystrice A. Minárik odstúpil

Banská Bystrica 26. októbra (TASR) – Kandidát na primátora Banskej Bystrice 44-ročný bezpečnostný analytik Anton Minárik, ktorý išiel do komunálnych volieb ako nezávislý, v stredu na tlačovej konferencii oznámil, že odstupuje. Svojej kandidatúry sa vzdal v prospech dlhoročného mestského poslanca Daniela Karasa, ktorý zabojuje o kreslo primátora s podporou politických strán Smer-SD a Republika.



"V posledných dňoch som sa stretol s protikandidátmi Dianou Javorčíkovou a Danielom Karasom, aby som sa rozhodol, komu vyjadrím svoju podporu. S kandidátkou, ktorá stretnutie so mnou iniciovala, sme sa rozprávali o programových prienikoch, ako sú podpora dôchodcov, investori, nájomné bývanie či nezvyšovanie daní. K zhode medzi nami nedošlo," konštatoval Minárik.



S Karasom sa zhodli na prioritách, ktoré pomôžu mestu pod Urpínom. Minárik ho vidí ako silného a schopného primátora. Zároveň vyjadril podporu kandidátovi na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Adrianovi Polónymu.



"Spájanie je pre Banskú Bystricu veľmi dôležité. Nehráme sa tu na to, kto je akej politickej kultúry. Dohodli sme sa na volebnom programe, ktorý je zameraný najmä na ekonomicko-hospodársky rozvoj mesta, seniorov a pritiahnutie silného investora, ktorý dá ľuďom dobre platenú prácu, a tým pádom sa mesto prestane vyľudňovať," reagoval Karas.



O post primátora Banskej Bystrice sa uchádzajú ako nezávislí Ján Nosko a Diana Javorčíková, Daniel Karas za koalíciu strán Smer-SD a Republika, Peter Podhorský za ĽSNS a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.