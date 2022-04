Nezisková organizácia Dobrý dom prijíma žiadosti o dotácie do 30. 4.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Záujemcom o dotáciu od neziskovej organizácie Dobrý dom v bratislavskom Starom Meste majú ešte necelé tri týždne na podávanie žiadostí. Výzva je otvorená do 30. apríla, na granty je vyčlenených 32.000 eur. Žiadateľ môže získať najviac 3000 eur. Mestská časť to pripomína na webovej stránke.



"Dobrý dom podporí dobré projekty, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť život okolo nás. Požiadať o finančné prostriedky na zmysluplné aktivity, či už v oblasti sociálnej, zdravotnej, humanitárnej alebo v oblasti vzdelávania a kultúry je možné do konca apríla," uviedla riaditeľka organizácie Petra Balážová.



Žiadateľom môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom alebo domicilom v Starom Meste, ale aj občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia či obchodná spoločnosť. Žiadosť sa podáva na osobitnom tlačive zverejnenom na webe organizácie. Spolu s prílohami je možné poslať ju poštou na adresu miestneho úradu alebo ju osobne doniesť do podateľne.



Projekty, ktoré nezisková organizácia cez granty podporí, musia byť zrealizované do konca roka 2022. V rámci výzvy sa nevyžaduje spolufinancovanie zo strany oprávneného žiadateľa. Otázky týkajúce sa výzvy je možné adresovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@dobrydom.sk, alebo cez pracovné dni od 10.00 do 15.00 h na telefónnom čísle +421 2 592 46 296.