Neziskovka upozorňuje na riziká u ľudí bez domova pre vysoké teploty

Bratislava 23. júna (TASR) - Nielen zima, ale rovnako aj leto je pre ľudí bez domova náročným obdobím. Vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú vážne zdravotné riziká. Mnohé zdravotné problémy sa im prejavia a zhoršujú práve počas leta. Poukázala na to nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá zároveň radí, ako ľuďom bez domova v tomto období pomôcť.



Depaul ozrejmil, že počas leta sa ľuďom bez domova najčastejšie prejavia zdravotné problémy, ako srdcovo-cievne ochorenia, problémy s nohami, nevoľnosť a horšie hojenie rán. Vysoké riziko pre nich predstavujú aj dehydratácia, popáleniny a úpal. Preto prosí verejnosť o zvýšenú všímavosť k ľuďom na ulici.



"Ak uvidíte človeka, ktorý potrebuje pomoc alebo leží na priamom slnku, môžete mu pomôcť. Zistite, pokojne z diaľky, či človek reaguje a je pri vedomí. Ak áno, spýtajte sa, či nepotrebuje pomoc. Pokiaľ pomoc odmietne, rešpektujme to. Ak má záujem, spýtajte čo by potreboval," priblížila PR manažérka a fundraiserka Depaul Slovensko Dominika Uhlárová.



Tiež odporúča, aby ľuďom bez domova ponúkli pomoc s presunom do tieňa a pitnú vodu. Človeku, ktorý nereaguje alebo je v ohrození života, treba privolať zdravotnú pomoc.



Depaul v tejto súvislosti organizuje letnú zbierku, v ktorej počas celého leta zbierajú opaľovacie krémy, krémy a spreje po opaľovaní, šiltovky a uteráky. Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť alebo poslať na adresu Depaul Slovensko, Opavská ulica č. 24, Bratislava. Osobne aj na adresu počas pracovných dní v čase medzi 8.00 až 16.00 h.



Neziskovka poukázala aj na to že počet ľudí, ktorí navštívia ich zariadenie, neklesá ani počas letných mesiacov. Počet poskytnutých nocľahov v ich nocľahárni je porovnateľný so zimou, čo predstavuje v priemere 200 ľudí.