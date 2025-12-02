Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neznáma osoba zapálila v noci auto na žilinskom sídlisku Solinky

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Požiar auta bol hasičom ohlásený na operačné stredisko krátko po 3.30 h.

Autor TASR
Žilina 2. decembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline zasahovali v utorok v noci na žilinskom sídlisku Solinky pri požiari osobného auta na Hlinskej ulici. Ako informovalo žilinské krajské riaditeľstvo HaZZ na sociálnej sieti, príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie cudzou osobou.

Požiar auta bol hasičom ohlásený na operačné stredisko krátko po 3.30 h. „Hasiči zasahovali jedným vysokotlakovým prúdom. Požiarom bolo zasiahnuté aj vedľa stojace osobné motorové vozidlo,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 5000 eur.
.

