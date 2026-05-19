Neznáma osoba zapálila v noci auto pri obchodnom centre v Žiline
Požiar auta bol hasičom nahlásený o 3.40 h.
Autor TASR
Žilina 19. mája (TASR) - Žilinskí hasiči zasahovali počas utorkovej noci pri požiari auta na parkovisku pri obchodnom centre v Žiline. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie.
Požiar auta bol hasičom nahlásený o 3.40 h. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar zlikvidovali jedným vysokotlakým prúdom. Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľke vozidla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 6500 eur.
