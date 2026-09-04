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Do predajne prišli s FALOŠNÝM telefónom, chceli ho vymeniť za originál
Polícia sa v súvislosti s pátraním po osobách obrátila na verejnosť.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Doposiaľ neznáme osoby sa v jednej z bratislavských predajní elektroniky pokúsili vymeniť falzifikát mobilného telefónu za originál. Prípad, ktorý sa stal ešte 16. augusta v nákupnom centre na ulici Mlynské Nivy, polícia vyšetruje ako pokus o podvod. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Doposiaľ neznáme osoby sa v predajni s elektronikou pokúsili spoločným konaním vymeniť falzifikát mobilného telefónu za jeho originál, a to pri predstieranom záujme o jeho kúpu. Všímavý zamestnanec prevádzky si však podozrivé správanie osôb všimol a konfrontoval ich. Podozrivé osoby následne vrátili originál mobilného zariadenia a z miesta odišli,“ uviedla polícia.
Polícia sa v súvislosti s pátraním po osobách obrátila na verejnosť. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie ľudí. Občanov vyzvala, aby sa v prípade, že majú akékoľvek informácie o týchto osobách, obrátili na políciu osobne, na čísle tiesňovej linky 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
„Doposiaľ neznáme osoby sa v predajni s elektronikou pokúsili spoločným konaním vymeniť falzifikát mobilného telefónu za jeho originál, a to pri predstieranom záujme o jeho kúpu. Všímavý zamestnanec prevádzky si však podozrivé správanie osôb všimol a konfrontoval ich. Podozrivé osoby následne vrátili originál mobilného zariadenia a z miesta odišli,“ uviedla polícia.
Polícia sa v súvislosti s pátraním po osobách obrátila na verejnosť. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie ľudí. Občanov vyzvala, aby sa v prípade, že majú akékoľvek informácie o týchto osobách, obrátili na políciu osobne, na čísle tiesňovej linky 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.