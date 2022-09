Neznáme zákutia Liptova priblížia diskusiou a premietaním dokumentov

Liptovský Mikuláš 19. septembra (TASR) – Nepoznané zákutia Liptova môže verejnosť spoznať v rámci stredajšieho (21. 9.) podujatia v záhrade mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Od 18.00 do 20.00 h sa tam uskutoční interaktívna diskusia s odborníkmi a premietanie krátkych dokumentárnych filmov, ktoré vznikli za dva roky poznávacieho projektu Nepoznaný Liptov. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.



"Liptov je väčšine Slovákov dobre známy, no ako región pre prírodný turizmus stále neukázal všetko. Už druhý rok postupne región odhaľuje aj tieto svoje tajomstvá. Projekt Nepoznaný Liptov núka možnosť pozrieť sa na región inými očami," priblížila Šarafínová. Ako dodala, za dva roky projektu vzniklo množstvo obrazového, zvukového aj textového materiálu.



Podotkla, že do objavovania Liptova vstúpili odborníci z rôznych oblastí, ktorí pomohli poodhaliť skryté poklady Liptova. "Do projektu sme zapojili odborníkov, zanietencov, ktorí postupne predstavili mnohé témy. Boli to salašníctvo a pastierstvo, pramene a vodopády, liptovské remeslá a tradície, horské túry a lúky, jaskyne a skalné portály, ale aj nezvyčajné športy," povedala Šarafínová.



Podujatie je pre verejnosť prístupné bezplatne. Prítomní budú aj chovateľ oviec Peter Kompiš, biospeleológ Ján Lakota, horský vodca Ján Kořínek, choreografka Miroslava Palanová, jaskynný etnológ Peter Laučík aj muškár Juraj Vavro.