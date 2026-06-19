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Neznámi páchatelia mali poškodiť bankomat v Bernolákove
Vyšetrovaním okolností prípadu, ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením predajne a bankomatu sa aktuálne zaoberajú policajti.
Autor TASR
Bratislava/Bernolákovo 19. júna (TASR) - Neznámi páchatelia mali v noci zo štvrtka (18. 6.) na piatok poškodiť bankomat osadený vo vonkajšej časti potravín na Slnečnicovej ulici v Bernolákove. Policajné hliadky boli na miesto vyslané krátko po 03.45 h na základe oznámenia na linke 158. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Na prípad upozornil portál tnlive.sk.
„Vyšetrovaním okolností prípadu, ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením predajne a bankomatu sa aktuálne zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní,“ uviedol Pecek.
„Vyšetrovaním okolností prípadu, ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením predajne a bankomatu sa aktuálne zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní,“ uviedol Pecek.