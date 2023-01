NEZNÁMY DLHOPRSTÝ: Počas prázdnin vykradol školu v Zborove

Bardejov 10. januára (TASR) - Polícia v Bardejove vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v období od 29. decembra do 9. januára v obci Zborov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Doposiaľ neznámy páchateľ vošiel cez okno do uzatvoreného objektu miestnej základnej školy. Z tried ukradol rôzne učebné pomôcky. Svojím konaním spôsobil celkovú škodu vo výške viac ako 180 eur," uviedla Ligdayová s tým, že polícia na mieste vykonala obhliadku miesta činu a prípadu sa intenzívne venuje.