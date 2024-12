Neznámy muž natankoval bez zaplatenia, cestou narazil autom do ženy

Dunajská Streda 23. decembra (TASR) - Neznámy muž natankoval na benzínke v Dunajskej Strede bez zaplatenia a autom pri odchode z benzínky narazil do ženy, ktorá mu chcela zabrániť v úteku. Trnavská krajská polícia žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní tohto skutku. Informovala o tom na sociálnej sieti.



Incident sa stal 10. decembra v čase približne o 9.30 h na čerpacej stanici v Dunajskej Strede. Muž natankoval pohonné hmoty a bez zaplatenia nasadol do auta Fiat Punto modrej metalízy. V odchode mu chcela zabrániť žena, ktorá sa postavila pred jeho vozidlo.



"Neznámy muž napriek tomu odišiel a pravou časťou vozidla narazil do ženy, ktorá následkom toho spadla na zem. Utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie," spresnila polícia. Páchateľ sa mal dopustiť trestných činov výtržníctva a ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.



Trnavská krajská polícia zverejnila na sociálnej sieti fotografiu muža, ktorý by svojou výpoveďou mohol prispieť k objasneniu skutku. Verejnosť môže v prípade informácií o mužovi na fotografii kontaktovať políciu správou na sociálnej sieti, telefonicky na čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.