Neznámy páchateľ poškodil auto na zastávke, polícia žiada o pomoc

Bratislava 17. októbra (TASR) - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu poškodzovania cudzej veci. Osoba na fotografii by vedela pomôcť k objasneniu skutku z 27. júna v čase okolo 12.35 h na zastávke MHD Blumentál v Bratislave. Neznámy páchateľ vošiel do cesty vodičovi auta, vulgárne mu nadával a po nastúpení do autobusu cez otvorené dvere kopal do auta a poškodil ho. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Podľa doposiaľ zistených informácií tam poškodený muž prechádzal s motorovým vozidlom značky BMW cez zastávku, pričom mu neznámy páchateľ vošiel do cesty. Počas vulgárneho nadávania na stranu vodiča motorového vozidla nastúpil do autobusu a cez otvorené dvere kopol do uvedeného vozidla, ktoré poškodil," priblížili policajti.



Polícia vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti muža na fotografiách zverejnených na sociálnej sieti, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne napísali polícii správu na sociálnej sieti.