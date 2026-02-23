Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Regióny

Neznámy páchateľ poškodil viaceré vozidlá na Štúrovej ulici v Nitre

.
Na snímke spätné zrkadlo auta. Foto: Oliver Ondráš

Zameral sa na spätné zrkadlá, stierače, ale aj lak na karosériách.

Autor TASR
Nitra 23. februára (TASR) - Počas uplynulého víkendu poškodil v Nitre zatiaľ neznámy páchateľ viaceré motorové vozidlá. Na Štúrovej ulici sa v noci zo soboty na nedeľu zameral na spätné zrkadlá, stierače, ale aj lak na karosériách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vyšetrovateľ Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie za trestný čin poškodzovania cudzej veci v doposiaľ deviatich prípadoch. V priebehu vyšetrovania však bude počet poškodených pravdepodobne oveľa viac, upozornila polícia. Poškodených vyzýva, aby sa prihlásili za účelom podania oznámenia. Tiež vyzýva potenciálnych svedkov udalosti, aby relevantné informácie oznámili polícii.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja