Neznámy páchateľ poškodil viaceré vozidlá na Štúrovej ulici v Nitre
Zameral sa na spätné zrkadlá, stierače, ale aj lak na karosériách.
Autor TASR
Nitra 23. februára (TASR) - Počas uplynulého víkendu poškodil v Nitre zatiaľ neznámy páchateľ viaceré motorové vozidlá. Na Štúrovej ulici sa v noci zo soboty na nedeľu zameral na spätné zrkadlá, stierače, ale aj lak na karosériách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vyšetrovateľ Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie za trestný čin poškodzovania cudzej veci v doposiaľ deviatich prípadoch. V priebehu vyšetrovania však bude počet poškodených pravdepodobne oveľa viac, upozornila polícia. Poškodených vyzýva, aby sa prihlásili za účelom podania oznámenia. Tiež vyzýva potenciálnych svedkov udalosti, aby relevantné informácie oznámili polícii.
