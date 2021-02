Neznámy páchateľ rozbil výplň na dverách autobusu bratislavskej MHD

Bratislava 5. decembra (TASR) - Neznámy páchateľ vo štvrtok (4. 2.) okolo 16.42 h rozbil sklenenú výplň na dverách autobusu bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD). TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková.



Malo sa to stať na križovatke Trenčianska - Miletičova v rámci linky číslo 66. "Pristúpil k dverám autobusu a následne mal pravou nohou kopnúť do uvedenej výplne, následkom čoho ju rozbil. Svojím konaním spôsobil dopravnej spoločnosti škodu vo výške najmenej 600 eur," spresnila.



Bratislavská krajská polícia v tejto súvislosti zverejnila na sociálnej sieti video. "Muž, po ktorého totožnosti policajti pátrajú, by svojimi informáciami mohol prispieť k objasneniu trestného činu, ktorý sa stal v druhom bratislavskom okrese," dodala.



Upozornila, že akékoľvek informácie, ktoré by polícii pomohli pri stotožnení muža na videu, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.