MILOVNÍK PIVA: Neznámy páchateľ ukradol v Bratislave 9 sudov na nápoj

Bratislava 22. novembra (TASR) - Neznámy páchateľ ukradol v pondelok (21. 11.) v Bratislave deväť sudov na pivo. Spôsobil škodu vo výške 800 eur. Informovala o tom polícia Bratislavského kraja na sociálnej sieti.



Policajtov privolali do obchodného centra na Pribinovej, kde sa v suteréne od 10.40 h do 14.15 h pohyboval zlodej. "Doposiaľ neznámy páchateľ si so sebou zobral z uzamknutej kovovej klietky slúžiacej ako sklad jednej z reštaurácií celkovo deväť kusov sudov na pivo, z toho šesť kusov plných piva," doplnili policajti.